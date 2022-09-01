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Армии передали амуницию, которую ввезли как гуманитарку и хотели продать – БЭБ

Елена РощинаЧетверг, 1 сентября 2022, 18:37
Армии передали амуницию, которую ввезли как гуманитарку и хотели продать – БЭБ
Amunitsiya, na yakiy khotily nazhytysya, foto BEB 43 / 5 000 Результати перекладу Аммуниция, на которой хотели нажиться, фото БЭБ

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины передали на нужды армии защитную амуницию для военных стоимостью более 5 миллионов гривен, изъятую в Киеве при обысках.

Источник: Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Детали: Сотрудники БЭБ передали на нужды Вооруженных сил Украины 500 тактических очков, почти 600 наколенников и налокотников, 500 перчаток, 200 плитоносок, 115 коробок с лицевыми масками, 75 наушников, 20 тепловизоров, 90 военных рюкзаков, 190 бронепластин, 70 подсумков под магазины и т.д.

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Примерная стоимость переданного имущества составляет более 5 млн грн.

Защитная амуниция и другие товары были изъяты при обыске помещений в Киеве.

По данным БЭБ, "их использовали злоумышленники, организовавшие противоправную схему поставки на территорию Украины товаров военного назначения и двойного использования".

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Дословно: "Указанные товары были приобретены на волонтерские средства. Их завозили на территорию Украины под видом гуманитарной помощи по поддельным документам от имени официальных благотворительных организаций для дальнейшей реализации на внутреннем рынке по завышенным ценам.

Противоправная схема поставки на территорию Украины товаров военного назначения и двойного использования под видом гуманитарной помощи с использованием поддельных документов прекращена".

Детали: Двум участникам уголовного производства сообщили о подозрении по ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Одному из подозреваемых, которого считают соорганизатором преступной деятельности, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Этому предшествовало: В августе БЭБ сообщало, что передало вооруженным силам товары военного и двойного назначения ориентировочной стоимостью 15 млн грн.

В июле сообщалось, что правоохранители разоблачили схему махинаций с гуманитарной помощью в Киеве: речь шла о 1500 бронепластинах и 300 баллистических шлемах.

Темы: волонтерыБЭБВооруженные силыармия
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