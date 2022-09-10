Окупанти вже радять "евакуюватися" мешканцям усієї захопленої частини Харківщини
Окупаційна влада захопленої РФ частини Харківської області закликала всіх мешканців окупованих районів "евакуюватися" до Росії.
Джерело: ТАСС із посиланням на так званого "главу військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталія Ганчева
Деталі: Ганчев рекомендував усім "жителям області" евакуюватися для збереження життя.
За його словами, у пунктах тимчасового розміщення працюють представники "адміністрації", які готові забезпечити "біженців" харчуванням, теплом та медикаментами.
Що передувало: Російські загарбники оголосили "евакуацію" з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти.
9 вересня повідомлялося, що "евакуація" до РФ проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.
Передісторія:
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня радниця голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що Збройні сили звільнили від окупантів місто Куп’янськ.
- Цього ж дня стало відомо, що російські війська залишили місто Ізюм та деякі інші населені пункти в Харківській області.
- 10 вересня у Міноборони Росії заявили, що перекинули війська з Балаклії та Ізюму в Харківській області на донецький напрямок нібито для досягнення цілей "спецоперації", а також провели низку відволікаючих та демонстраційних заходів.
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