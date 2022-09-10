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Окупанти вже радять "евакуюватися" мешканцям усієї захопленої частини Харківщини

Катерина ТищенкоСубота, 10 вересня 2022, 18:30
Віталій Ганчев, фото: Мир Белогорья

Окупаційна влада захопленої РФ частини Харківської області закликала всіх мешканців окупованих районів "евакуюватися" до Росії.

Джерело: ТАСС із посиланням на так званого "главу військово-цивільної адміністрації Харківської області" Віталія Ганчева

Деталі: Ганчев рекомендував усім "жителям області" евакуюватися для збереження життя.

За його словами, у пунктах тимчасового розміщення працюють представники "адміністрації", які готові забезпечити "біженців" харчуванням, теплом та медикаментами.

Що передувало: Російські загарбники оголосили "евакуацію" з окупованої території Харківської області після того, як ЗСУ розпочали контрнаступ і звільнили деякі населені пункти.

9 вересня повідомлялося, що "евакуація" до РФ проводиться з Ізюма, Куп'янська та Великого Бурлука Харківської області.

Передісторія:

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Теми: Харківська областьдеокупація
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