Оккупанты уже советуют "эвакуироваться" жителям всей захваченной части Харьковщины
Оккупационные власти захваченной РФ части Харьковской области призвали всех жителей оккупированных районов "эвакуироваться" в Россию.
Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого "главу военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталия Ганчева
Детали: Ганчев рекомендовал всем "жителям области" эвакуироваться для сохранения жизни.
По его словам, в пунктах временного размещения работают представители "администрации", которые готовы обеспечить "беженцев" питанием, теплом и медикаментами.
Что предшествовало: Российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты.
9 сентября сообщалось, что "эвакуация" в РФ проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.
Предыстория:
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что Вооруженные силы освободили от оккупантов город Купянск.
- В тот же день стало известно, что российские войска покинули город Изюм и некоторые другие населенные пункты в Харьковской области.
- 10 сентября в Минобороны России заявили, что перебросили войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области на донецкое направление якобы для достижения целей "спецоперации", а также провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий.
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