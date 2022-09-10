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Оккупанты уже советуют "эвакуироваться" жителям всей захваченной части Харьковщины

Катерина ТищенкоСуббота, 10 сентября 2022, 18:30
Виталий Ганчев, фото: Мир Белогорья

Оккупационные власти захваченной РФ части Харьковской области призвали всех жителей оккупированных районов "эвакуироваться" в Россию.

Источник: ТАСС со ссылкой на так называемого "главу военно-гражданской администрации Харьковской области" Виталия Ганчева

Детали: Ганчев рекомендовал всем "жителям области" эвакуироваться для сохранения жизни.

По его словам, в пунктах временного размещения работают представители "администрации", которые готовы обеспечить "беженцев" питанием, теплом и медикаментами.

Что предшествовало: Российские захватчики объявили "эвакуацию" из оккупированной территории Харьковской области посде того, как ВСУ начали контрнаступление и освободили некоторые населенные пункты.

9 сентября сообщалось, что "эвакуация" в РФ проводится из Изюма, Купянска и Великого Бурлука Харьковской области.

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Темы: Харьковская областьдеоккупация
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