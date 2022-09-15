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Україна, Молдова й Румунія запускають новий тристоронній формат взаємодії

"Європейська правда"Четвер, 15 вересня 2022, 19:39
Кулеба з главами МЗС Румунії та Молдови, фото з Twitter Кулеби

Міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску в четвер прибули до Одеси, де разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter повідомив Дмитро Кулеба.

"Сьогодні в Одесі я прийняв міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом із міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", – йдеться в дописі.

Як наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві, ця міністерська зустріч є першою в історії тристоронніх відносин між Україною, Молдовою та Румунією. У ній також узяли участь представники національних регуляторів і провідних енергетичних компаній трьох країн.

У спільному комюніке глав зовнішньополітичних відомств підтвердили підтримку України в боротьбі проти Росії, засудили російську агресію та провокації, а також сприяння Києву й Кишиніву на шляху європейської інтеграції.

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Також Україна, Молдова й Румунія домовилися укласти тристоронню угоду з метою зміцнення взаємопов’язаності енергопостачання між трьома країнами та розпочати роботу з Європейською комісією задля її негайного впровадження, включаючи фінансування.

Сторони висловили готовність проводити регулярні зустрічі. Наступна зустріч, дата якої ще не оголошена, стосуватиметься нарощуванню транзитного потенціалу України, Молдови та Румунії.

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Теми: МолдоваРумуніяМЗС
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