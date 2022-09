Україна, Молдова й Румунія запускають новий тристоронній формат взаємодії

Міністри закордонних справ Молдови й Румунії Ніку Попеску й Богдан Ауреску в четвер прибули до Одеси, де разом із українським колегою домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії.

Як передає "Європейська правда", про це у Twitter повідомив Дмитро Кулеба.

Today in Odesa, I hosted foreign ministers of Moldova and Romania to launch a new trilateral format. Together with energy ministers, we focused on energy security and agreed to implement a number of projects which will expand Ukraine’s electricity supplies to Moldova and Romania. pic.twitter.com/FFYIOKSW9T