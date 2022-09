Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

Министры иностранных дел Молдовы и Румынии Нику Попеску и Богдан Ауреску в четверг прибыли в Одессу, где вместе с украинским коллегой договорились о запуске трехстороннего формата взаимодействия.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил Дмитрий Кулеба.

Today in Odesa, I hosted foreign ministers of Moldova and Romania to launch a new trilateral format. Together with energy ministers, we focused on energy security and agreed to implement a number of projects which will expand Ukraine’s electricity supplies to Moldova and Romania. pic.twitter.com/FFYIOKSW9T