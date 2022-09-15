Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 19:39
Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия
Кулеба с главами МИД Румынии и Молдовы, фото с Twitter Кулебы

Министры иностранных дел Молдовы и Румынии Нику Попеску и Богдан Ауреску в четверг прибыли в Одессу, где вместе с украинским коллегой договорились о запуске трехстороннего формата взаимодействия.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил Дмитрий Кулеба.

"Сегодня в Одессе я принял министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы запустить новый трехсторонний формат. Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, эта министерская встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Украиной, Молдовой и Румынией. В нем также приняли участие представители национальных регуляторов и ведущих энергетических компаний трех стран.

ВИДЕО ДНЯ

В совместном коммюнике глав внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку Украины в борьбе против России, осудили российскую агрессию и провокации, а также содействие Киеву и Кишиневу на пути европейской интеграции.

Также Украина, Молдова и Румыния договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами и начать работу с Европейской комиссией по его немедленному внедрению, включая финансирование.

Стороны выразили готовность проводить регулярные встречи. Следующая встреча, дата которой еще не объявлена, будет относиться к наращиванию транзитного потенциала Украины, Молдовы и Румынии.

Темы: МолдоваРумынияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: