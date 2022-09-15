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Украина, Молдова и Румыния запускают новый трехсторонний формат взаимодействия

"Европейская правда"Четверг, 15 сентября 2022, 19:39
Кулеба с главами МИД Румынии и Молдовы, фото с Twitter Кулебы

Министры иностранных дел Молдовы и Румынии Нику Попеску и Богдан Ауреску в четверг прибыли в Одессу, где вместе с украинским коллегой договорились о запуске трехстороннего формата взаимодействия.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил Дмитрий Кулеба.

"Сегодня в Одессе я принял министров иностранных дел Молдовы и Румынии, чтобы запустить новый трехсторонний формат. Вместе с министрами энергетики мы сосредоточились на энергетической безопасности и договорились о реализации ряда проектов, которые позволят расширить поставки электроэнергии из Украины в Молдову", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве, эта министерская встреча является первой в истории трехсторонних отношений между Украиной, Молдовой и Румынией. В нем также приняли участие представители национальных регуляторов и ведущих энергетических компаний трех стран.

В совместном коммюнике глав внешнеполитических ведомств подтвердили поддержку Украины в борьбе против России, осудили российскую агрессию и провокации, а также содействие Киеву и Кишиневу на пути европейской интеграции.

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Также Украина, Молдова и Румыния договорились заключить трехстороннее соглашение с целью укрепления взаимосвязанности энергоснабжения между тремя странами и начать работу с Европейской комиссией по его немедленному внедрению, включая финансирование.

Стороны выразили готовность проводить регулярные встречи. Следующая встреча, дата которой еще не объявлена, будет относиться к наращиванию транзитного потенциала Украины, Молдовы и Румынии.

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Темы: МолдоваРумынияМИД
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