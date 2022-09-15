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Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі: Хочемо, щоб світ знав

Катерина ТищенкоЧетвер, 15 вересня 2022, 23:54
Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі: Хочемо, щоб світ знав
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю на місці масового поховання в Ізюмі будуть українські та міжнародні журналісти, також буде оприлюднено більше інформації щодо цього.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра.

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Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація.

Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього".

Що передувало: Раніше начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.  

Передісторія:

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Теми: ЗеленськийІзюмХарківська областьдеокупація
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