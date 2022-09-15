Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 23:54
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу на месте массового захоронения в Изюме будут украинские и международные журналисты, также будет обнародовано больше информации по этому поводу.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра.

Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит, и к чему привела российская оккупация.

Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого".

Что предшествовало: Ранее начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм.
  • Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Россияне спрашивали: "Куда бежать?". Первые кадры из освобожденной Балаклеи

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЗеленскийИзюмХарьковская областьдеоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фото, видео (обновлено)В Луганске взрывом ликвидирован "генпрокурор" – росСМИ

фотоВ оккупированном Херсоне раздались взрывы: росСМИ сообщают об ударе по "администрации"

фотоЛидер Китая пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на совместном саммите – СМИ

фото"Начальник милиции" Балаклеи взят под стражу, грозит до 15 лет тюрьмы – ОГП

НАБУ разыскивает Деркача, которого завербовали россияне

Германия национализирует активы "Роснефти"

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Зеленский
Зеленский поговорил с премьером Канады о том, как сломать планы РФ
Зеленский: Мы не будем заставлять людей возвращаться из ЕС, но верим в это
Украина ведет переговоры с 5 странами о системах ПВО – Зеленский
Последние новости
13:20
фото, видео (обновлено)В Луганске взрывом ликвидирован "генпрокурор" – росСМИ
13:15
Число погибших в Изюме может значительно превышать Бучанскую трагедию – омбудсмен
13:14
Россиянам в тылу "обрабатывают мозги", чтобы вернуть на передовую – ОК "Юг"
13:12
По Кривому Рогу – новый ракетный удар
12:57
Швейцария остановила упрощенную выдачу виз для россиян
12:54
Цены на нефть несколько растут после резкого падения, вызванного укреплением доллара
12:52
РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
12:51
На деоккупированной Харьковщине нашли уже 10 российских пыточных
12:45
В Эстонии лишили постоянного вида на жительство россиянина, оскорблявшего украинок на пляже
12:35
Фонд ликвидации последствий войны за счет конфискации средств РФ начнут создавать до конца года
Все новости...