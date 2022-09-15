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Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал

Катерина ТищенкоЧетверг, 15 сентября 2022, 23:54
Зеленский прокомментировал массовое захоронение в Изюме: Хотим, чтобы мир знал
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу на месте массового захоронения в Изюме будут украинские и международные журналисты, также будет обнародовано больше информации по этому поводу.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации – должно быть завтра.

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Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит, и к чему привела российская оккупация.

Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого".

Что предшествовало: Ранее начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение на более чем 440 тел.

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Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Предыстория:

  • В начале сентября в Харьковской области началось контрнаступление. Купянск и Балаклею украинские войска взяли под контроль 10 сентября, в тот же день оккупанты покинули Изюм.
  • Украинский флаг в Изюме подняли 14 сентября в присутствии президента Владимира Зеленского.

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Темы: ЗеленскийИзюмХарьковская областьдеоккупация
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