Росія захопила ЗАЕС, щоб Україна не допомогла енергією Європі – Кулеба

Росія намагається відібрати в України Запорізьку АЕС, щоб та не змогла своєю електроенергією врятувати від енергетичної кризи Євросоюз.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС і завадити нам. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися разом та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем".

