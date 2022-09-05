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Росія захопила ЗАЕС, щоб Україна не допомогла енергією Європі – Кулеба

Євген КізіловПонеділок, 5 вересня 2022, 18:43
Дмитро Кулеба, Getty Images

Росія намагається відібрати в України Запорізьку АЕС, щоб та не змогла своєю електроенергією врятувати від енергетичної кризи Євросоюз.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС і завадити нам. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися разом та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем".

Що передувало: Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з'єднувала станцію із енергосистемою України.

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Теми: ЗАЕСЄСенергетикаРосія
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