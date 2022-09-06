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ЗСУ просунулися на Луганщині – ОВА

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 11:17
ЗСУ просунулися на Луганщині – ОВА
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ. ФОТО З TELEGRAM

Збройні сили частково просунулися та закріпилися у Луганській області.

Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Гайдай розповів, що в області є певні позитивні результати – українські військові трохи просунулися і закріпилися.

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Пряма мова Гайдая: "Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють.

Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування".

Більше деталей: Гайдай повідомив, що через "бавовну" на складах в області росіяни останніми днями втратили до 100 вояк та близько 100 одиниць техніки.

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Теми: Збройні силиЛуганська областьвійна
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