ЗСУ просунулися на Луганщині – ОВА
Вівторок, 6 вересня 2022, 11:17
Збройні сили частково просунулися та закріпилися у Луганській області.
Джерело: глава ОВА Сергій Гайдай
Деталі: Гайдай розповів, що в області є певні позитивні результати – українські військові трохи просунулися і закріпилися.
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Пряма мова Гайдая: "Декілька сотень метрів у нас за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють.
Оскільки були відбиті атаки та були певні невеличкі просування".
Більше деталей: Гайдай повідомив, що через "бавовну" на складах в області росіяни останніми днями втратили до 100 вояк та близько 100 одиниць техніки.
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