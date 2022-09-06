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ВСУ продвинулись в Луганской области - ОВА

Роман ПетренкоВторник, 6 сентября 2022, 11:17
ВСУ продвинулись в Луганской области - ОВА
СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Вооруженные силы частично продвинулись и закрепились в Луганской области.

Источник: глава ОВА Сергей Гайдай

Детали: Гайдай рассказал, что в области есть определенные положительные результаты – украинские военные немного продвинулись и закрепились.

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Прямая речь Гайдая: "Несколько сотен метров у нас за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют.

Поскольку были отражены атаки и были некоторые небольшие продвижения".

Больше деталей: Гайдай сообщил, что из-за "хлопка" на складах в области россияне в последние дни потеряли до 100 человек и около 100 единиц техники.

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Темы: Вооруженные силыЛуганская областьвойна
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