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ОВА: на Херсонщині нові вибухи – Збройні сили "мінусують" техніку та БК росіян

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 13:13
ОВА: на Херсонщині нові вибухи – Збройні сили мінусують техніку та БК росіян
фото ілюстративне з вибухів у новій каховці 11 липня

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів про нові вибухи у Херсонській області, було декілька влучань по складах і техніці російських окупантів.

Джерело: Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Вночі влучання в районі Чорнобаївки по позиціях русні.

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Гола Пристань - також влучання по позиціях".

Деталі: За словами речника ОВА, було влучання в базування російської техніки в районі Нової Каховки та по скупченню техніки в Каховському районі.

А в районі Томиної Балки Збройні сили "мінуснули" БК окупантів.

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Теми: Херсонська областьобстрілвійнаРосія
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