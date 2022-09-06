Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОВА: на Херсонщині нові вибухи – Збройні сили "мінусують" техніку та БК росіян

Роман ПетренкоВівторок, 6 вересня 2022, 13:13
фото ілюстративне з вибухів у новій каховці 11 липня

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів про нові вибухи у Херсонській області, було декілька влучань по складах і техніці російських окупантів.

Джерело: Братчук у Telegram

Пряма мова Братчука: "Вночі влучання в районі Чорнобаївки по позиціях русні.

Гола Пристань - також влучання по позиціях".

Деталі: За словами речника ОВА, було влучання в базування російської техніки в районі Нової Каховки та по скупченню техніки в Каховському районі.

А в районі Томиної Балки Збройні сили "мінуснули" БК окупантів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьобстрілвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Херсонська область
Окупанти припинили спроби відновити Антонівський міст – росЗМІ
В ОП закликали жителів окупованих територій підготуватися до деокупації
Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога - сили оборони Півдня
Останні новини
02:47
Білий дім: У нас немає підтверджень про купівлю Росією зброї в КНДР
01:59
ЗСУ збили російський Су-25
01:09
Харків: Був ракетний удар від росіян, загорілася будівля
00:45
Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад
00:01
"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ
23:52
Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ
23:35
Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський
23:17
Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
23:07
Німеччина передала Україні РЛС COBRA і ще п’ять Gepard
22:52
Економічні новини 6 вересня: МАГАТЕ про військових РФ на ЗАЕС, нові арешти майна росіян в Україні
Усі новини...