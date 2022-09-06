ОВА: на Херсонщині нові вибухи – Збройні сили "мінусують" техніку та БК росіян
Вівторок, 6 вересня 2022, 13:13
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів про нові вибухи у Херсонській області, було декілька влучань по складах і техніці російських окупантів.
Джерело: Братчук у Telegram
Пряма мова Братчука: "Вночі влучання в районі Чорнобаївки по позиціях русні.
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Гола Пристань - також влучання по позиціях".
Деталі: За словами речника ОВА, було влучання в базування російської техніки в районі Нової Каховки та по скупченню техніки в Каховському районі.
А в районі Томиної Балки Збройні сили "мінуснули" БК окупантів.
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