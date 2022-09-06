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У Маріуполі помітили ворожі танки із символами з Гаррі Поттера – радник мера

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 20:59
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Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті помітили перекидання російських танків в бік Нікольського.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Дослівно: "Фіксуємо рух техніки. 19:15 по пр. Металургів в бік Нікольського сім танків на тягачах".

Деталі: Андрющенко також повідомив, що на техніці ворога символ "Дарів смерті" із книги про Гаррі Поттера. 

Раніше радник мера писав, що цю позначку розслідувачі помічали при перекиданні по Росії 3 армійського корпусу.

Аналітики робили припущення, що цю техніку буде спрямовано в Донецьку область для посилення наступу та виконання вказівки диктатора РФ Володимира Путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня.

Чому це важливо: В умовах окупації Маріуполя українське суспільство майже не отримує інформації щодо руху військової техніки ворога та її кількості. 

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Водночас, ворог постійно перекидає своє озброєння в бік Запорізької області через Маріуполь, про що повідомляє радник міського голови Андрющенко.

Українські захисники у серпні-вересні почали нищити ворожі склади. Також почався точкоий конт-наступ на окремих напрямках лінії фронту, що змусило окупантів активізуватися.

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Теми: Маріупольокупаціязброявійна
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