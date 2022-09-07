Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для Росії

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 11:56
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до країн-партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про злочин агресії проти української держави.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо".

Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Злочин – у всіх на очах. Справедливість повинна бути досягнута".

Що передувало: Президент РФ Володимир Путін, виступаючи в середу на пленарному засіданні на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці, заявив, що "військова відповідь Росії на потенційні загрози, що виходять з України, була обрана свідомо".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоРНБО ввела санкції проти 600 керівників Росії

Є хороші новини з Харківщини, але поки не час називати відвойовані населені пункти – Зеленський

Відсутні частини тіла та сліди катувань: РФ повернула тіло британця Пола Юрі

Зеленський призначив нових керівників СБУ у кількох областях

Скандальна ДТП з Трухіним: нардепу вручили підозру в хабарі

Ердоган звинуватив Захід у провокуванні РФ і заявив, що Україні поставляють брухт, а не зброю

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Данілов: Повторний наступ на Київ навряд чи вдасться
Обстріл Слов'янська: під завалами багатоповерхівки залишаються два чоловіки і жінка
Росія все частіше застосовує у війні застаріле радянське озброєння – речник ПС ЗСУ
Останні новини
01:50
ЗСУ знищили понад сотню загарбників, ворожі "Гради" і установки С-400 – ОК "Південь"
01:25
З Іспанії вирушив літак із військовою допомогою для України
00:37
Мер: росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, в одному з районів – сильна пожежа
00:23
Зеленський про експорт зерна: "На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу"
23:57
Місія ООН найближчими днями прибуде в Оленівку, де вбили українських військовополонених
23:51
Бюджет-2023: Зеленський повідомив, що на оборону направлять трильйон гривень
23:35
Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ
23:26
В окупованому Мелітополі підірвали штаб "єдіной Росії", де готувались до псевдореферендуму
23:12
Економічні новини 7 вересня: Путін шукає причини підірвати "зернову угоду"
23:05
Зеленський позбавив громадянства 4 контрабандистів: мають російські і румунські паспорти
Усі новини...