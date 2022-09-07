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Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для Росії

Валентина РоманенкоСереда, 7 вересня 2022, 11:56
Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для Росії
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до країн-партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про злочин агресії проти української держави.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо".

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Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Злочин – у всіх на очах. Справедливість повинна бути досягнута".

Що передувало: Президент РФ Володимир Путін, виступаючи в середу на пленарному засіданні на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці, заявив, що "військова відповідь Росії на потенційні загрози, що виходять з України, була обрана свідомо".

Теми: війнаРосіяМЗС
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