Кулеба закликав світ підтримати створення спецтрибуналу для Росії

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до країн-партнерів із закликом підтримати створення трибуналу у справі про злочин агресії проти української держави.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Путін щойно публічно зізнався у злочині агресії проти України: "Ми зробили це свідомо".

Я ще раз закликаю всі держави: підтримайте створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Злочин – у всіх на очах. Справедливість повинна бути досягнута".

Що передувало: Президент РФ Володимир Путін, виступаючи в середу на пленарному засіданні на пленарному засіданні Східного економічного форуму у Владивостоці, заявив, що "військова відповідь Росії на потенційні загрози, що виходять з України, була обрана свідомо".