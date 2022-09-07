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США готують план підтримки української армії в довгостроковій перспективі - CNN

Середа, 7 вересня 2022, 16:14

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії в середньостроковій і довгостроковій перспективі, в тому числі після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію трьох чиновників Міноборони США, пише "Європейська правда".

За даними телеканалу, ці зусилля очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, і вони спиратимуться на мільярди доларів військової допомоги, яку США надали Україні після вторгнення Росії.

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Оцінка США та початкові плани можуть бути обговорені під час зустрічі Міллі та міністра оборони Ллойда Остіна з колегами з країн-союзників у Німеччині у четвер.

Аналіз і планування ґрунтуються на нещодавній військовій грі, яку США та Україна провели перед поточним контрнаступом у Херсонській області. Деякі уроки, винесені з цієї військової гри, були використані, сказав один із чиновників.

Аналіз також включатиме початковий розгляд потреб України в модернізованих повітряних силах і вертольотах для підтримки високомобільних сухопутних сил, повідомили чиновники.

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Окрім нинішнього конфлікту, який, на думку США буде тривалим, у Пентагоні дивляться, принаймні, на наступні п’ять років після закінчення війни.

Аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений Києву як оцінка, але надасть чітку дорожню карту, яка показуватиме, як США вважають, українці повинні розвивати свою армію.

Очікується, що аналіз буде "наданий протягом наступного місяця-двох", – сказав високопоставлений чиновник, підкресливши, що погляди України будуть центральними в останніх зусиллях.

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки, залежно від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників в підтримці України на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння.

Нагадаємо, 6 вересня представник Міністерства оборони США бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що українські сили повернули контроль над кількома селами біля Херсона.

Теми: СШАУкраїна
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