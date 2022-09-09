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На Київщині можливі вибухи: підриватимуть російські міни

Ірина БалачукП'ятниця, 9 вересня 2022, 10:20
На Київщині можливі вибухи: підриватимуть російські міни
Фото ДСНС

Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів Вишгородського району, що 9 вересня підриватимуть боєприпаси, залишені окупантами.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "9 вересня на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів. 

У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи".

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Деталі: Адміністрація закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Теми: Київська областьвибухвійна
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