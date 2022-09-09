На Київщині можливі вибухи: підриватимуть російські міни
П'ятниця, 9 вересня 2022, 10:20
Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів Вишгородського району, що 9 вересня підриватимуть боєприпаси, залишені окупантами.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно КОВА: "9 вересня на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів.
У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи".
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Деталі: Адміністрація закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.