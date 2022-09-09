На Київщині можливі вибухи: підриватимуть російські міни

Київська обласна військова адміністрація попереджає жителів Вишгородського району, що 9 вересня підриватимуть боєприпаси, залишені окупантами.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "9 вересня на території Димерської громади Вишгородського району заплановані роботи з утилізації ворожих мін та боєприпасів.



У зв'язку з цим у громадах області можливо чути вибухи".

Деталі: Адміністрація закликає мешканців зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.