СБУ затримала киян, які працювали над запуском проросійського медіацентру

СБУ затримала двох мешканців Києва, які були агентами РФ і працювали над запуском прокремлівського медіацентру "Таврія" на півдні України.

Джерело: Служба безпеки України

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Деталі: Основним завданням ворожого проєкту було масове поширення на території регіону кремлівської пропаганди через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення. Насамперед ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.

Проєкт мав діяти під виглядом так званого "медіацентру "Таврія" та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину.

Дослівно: "За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України.

Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському "куратору" інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку.

Згодом зловмисник отримав нове завдання – розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту "Таврія"".

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Деталі: За задумом зловмисника, головний "офіс" і технологічне обладнання медіа-центру мали розташовуватися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати та "розганяти" деструктивний контент на користь країни-агресора. Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформдиверсій.

Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі одному з них повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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