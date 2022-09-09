СБУ затримала киян, які працювали над запуском проросійського медіацентру

СБУ затримала двох мешканців Києва, які були агентами РФ і працювали над запуском прокремлівського медіацентру "Таврія" на півдні України.

Джерело: Служба безпеки України

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Деталі: Основним завданням ворожого проєкту було масове поширення на території регіону кремлівської пропаганди через спеціально створені телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення. Насамперед ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті.

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Проєкт мав діяти під виглядом так званого "медіацентру "Таврія" та охоплювати аудиторію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. У подальшому ворог планував розширити деструктивний контент і на Кіровоградщину.

Дослівно: "За даними слідства, до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва, які потрапили у поле зору спецслужб РФ завдяки публічній підтримці агресії проти України.

Один із ворожих агентів на початку вторгнення передавав своєму російському "куратору" інформацію про дислокацію Сил оборони України у Києві. Для комунікації застосовував закриті канали електронного зв’язку.

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Згодом зловмисник отримав нове завдання – розробити план створення прокремлівського медіа-центру для розхитування внутрішньополітичної обстановки в нашій державі. До злочинної діяльності він залучив свого спільника, який сформував концепцію та алгоритм реалізації проєкту "Таврія"".

Деталі: За задумом зловмисника, головний "офіс" і технологічне обладнання медіа-центру мали розташовуватися на території тимчасово окупованих Криму або Херсону. Звідти пропагандисти та інтернет-агітатори РФ мали створювати та "розганяти" деструктивний контент на користь країни-агресора. Згодом такі підпільні осередки мали створити мережу по інших регіонах для вчинення інформдиверсій.

Під час обшуків за місцями проживання обох зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Наразі одному з них повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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