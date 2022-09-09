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СБУ задержала киевлян, работавших над запуском пророссийского медиа-центра

Катерина ТищенкоПятница, 9 сентября 2022, 17:35
СБУ задержала киевлян, работавших над запуском пророссийского медиа-центра
фото СБУ

СБУ задержала двух жителей Киева, которые являлись агентами РФ и работали над запуском прокремлевского медиа-центра "Таврия" на юге Украины.

Источник: Служба безопасности Украины

 
все фото СБУ

Детали: Основной задачей вражеского проекта было массовое распространение на территории региона кремлевской пропаганды через специально созданные телеграмм-каналы, приложения онлайн-телевидения и радиовещания. Прежде всего, эти ресурсы должны были использоваться для оправдания агрессии РФ и распространения дезинформации о ситуации на фронте.

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Проект должен был действовать под видом так называемого медиа-центра "Таврия" и охватывать аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. В дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и в Кировоградскую область.

Дословно: "По данным следствия, к организации информационно-подрывной деятельности причастны двое жителей Киева, попавших в поле зрения спецслужб РФ благодаря публичной поддержке агрессии против Украины.

 

Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации Сил обороны Украины в Киеве. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи.

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Впоследствии злоумышленник получил новую задачу разработать план создания прокремлевского медиа-центра для расшатывания внутриполитической обстановки в нашем государстве. К преступной деятельности он привлек своего сообщника, сформировавшего концепцию и алгоритм реализации проекта "Таврия"".

Детали: По замыслу злоумышленника, главный "офис" и технологическое оборудование медиа-центра должны были располагаться на территории временно оккупированных Крыма или Херсона. Оттуда пропагандисты и интернет-агитаторы РФ должны были создавать и разгонять деструктивный контент в пользу страны-агрессора. Впоследствии такие подпольные центры должны были создать сеть по другим регионам для создания информдиверсий.

 

В ходе обысков по местам жительства обоих злоумышленников правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время одному из них сообщено о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Другому агенту доложено о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Предыстория:

  • 18 августа глава Калининградской области России Антон Алиханов свободно приехал в оккупированный Херсон с "официальным визитом". Россияне написали, что Алиханов принял участие в запуске в городе телеканала "Таврия"
  • По данным первого зампредседателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского, подготовкой журналистов для областного телеканала "Таврия" занимаются пропагандисты из Russia Today.

Темы: СБУКиевмедиапропаганда
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