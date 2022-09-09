Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Країни ЄС не домовилися щодо граничної ціни на російський газ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 18:28

Міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про те, чи слід і як вводити граничну ціну на російський природний газ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Це питання обговорювалося у п'ятницю на терміновій зустрічі міністрів енергетики ЄС, скликаній головуючою Чехією.

"Росія використовувала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Європейський Союз. Ми повинні гарантувати, що їхні зусилля зазнають невдачі", — заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив колегам: "Нас не можна шантажувати".

Він сподівався подолати інші розбіжності у поглядах на пропозиції щодо відновлення доступності цін на природний газ та електроенергію.

Запропоновані заходи варіюються від непередбачених зборів із нафтогазових компаній, чий прибуток виріс разом зі стрімким зростанням цін, до збільшення коштів для компаній, щоб вони продовжували працювати, поки борються з нестабільними енергетичними ринками.

ВІДЕО ДНЯ

Декілька міністрів заявили, що досягнення угоди буде непростим, враховуючи енергетичний баланс, постачання та потреби кожної країни, але вони визнали, що час має вирішальне значення, якщо найбільш уразливі люди в Європі хочуть отримати своєчасну допомогу.

Міністри передадуть свої думки Європейській комісії, яка надасть пропозицію для держав-членів наступного тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.

Єврокомісія вже закликала до встановлення стелі цін на російський природний газ та домагається "солідарного внеску" від європейських нафтогазових компаній, які отримали неймовірний прибуток від зростання цін на енергоносії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що принаймні 10 країн ЄС проти встановлення граничної ціни на газ.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що запропоноване обмеження ціни призведе до негайного припинення постачання до Європи.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЄСРосіягазціни
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЄС
У ЄС остаточно затвердили "візове покарання" для росіян: почне діяти з понеділка
Україна отримає запрошення на перший саміт нового політичного формату ЄС – ЗМІ
Росія, попри санкції, експортує свої нафтопродукти в ЄС – ЗМІ
Останні новини
07:41
Дніпропетровщина: Росіяни випустили кілька ракет, є влучання
07:11
Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 кадировців
06:30
Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні
05:31
Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків
04:40
США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні
03:45
Новий король Британії вперше звернувся до нації: згадав Єлизавету ІІ й пообіцяв зберігати традиції
03:14
Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт
02:15
Блінкен: Путін ставить на енергетичний шантаж, бо РФ програє на полі бою
01:35
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
Усі новини...