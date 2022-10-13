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У Білорусі постійно перебувають до тисячі російських військових, очікується більше – Наєв

Альона Мазуренко Четвер, 13 жовтня 2022, 13:36
СЕРГІЙ НАЄВ, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі постійно перебувають до тисячі військовослужбовців з Росії, 6 літаків, 4 "Іскандери" та 12 ЗРК С-400. 

Джерело: Наєв в ефірі телемарафону, ЦНС

Пряма мова: "Зараз на території Білорусі перебувають військовосліжбовці збройних сил Росії. Приблизна їх чисельність - до 1 тисячі осіб. Також там перебуває 6 російських літаків ударного типу, 4 пускові установки оперативно тактичного ракетного комплексу "Іскандер", 12 ЗРК С-400.

На території Білорусі проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі, а також інфраструктури для розгортання на їх базі сил Російської Федерації".

Деталі: За даними білоруського підпілля, місцеві полігони очікують на прибуття російських військ. 

Зокрема, Центр національного спротиву отримав інформацію від білоруських партизанів, що на станції "Ільіно" у Нижньогородській області РФ завершується формування ешелонів до білоруських полігонів. Зокрема:

  • До полігону "Обуз-Лесновский"  (Брестська область) – два ешелони у складі 9 пасажирських (до 500 рядового складу) та чотири критих вагонів, 84 платформи з технікою; 
  • До полігону "Лепельский" (Вітебська область) – чотири пасажирських (до 220 рядового складу), 42 платформи з технікою;
  • До полігону "Лосвидо" (Вітебська область) – два пасажирських (110 рядового складу) та два критих вагони, 40 платформ з технікою. 

Розрахунковий час прибуття російських військ на зазначені білоруські полігони – 18-20 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно з території Білорусі в Росії зафіксували рух білоруської військової техніки. У Білорусі пояснили це тим, що відправили техніку начебто на "модернізацію".

Водночас з Росії у Білорусь масово завозять іранські безпілотники "шахеди".

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Теми: БілорусьНаєввійнаРосія
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