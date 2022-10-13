У Білорусі постійно перебувають до тисячі російських військових, очікується більше – Наєв
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на території Білорусі постійно перебувають до тисячі військовослужбовців з Росії, 6 літаків, 4 "Іскандери" та 12 ЗРК С-400.
Джерело: Наєв в ефірі телемарафону, ЦНС
Пряма мова: "Зараз на території Білорусі перебувають військовосліжбовці збройних сил Росії. Приблизна їх чисельність - до 1 тисячі осіб. Також там перебуває 6 російських літаків ударного типу, 4 пускові установки оперативно тактичного ракетного комплексу "Іскандер", 12 ЗРК С-400.
На території Білорусі проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі, а також інфраструктури для розгортання на їх базі сил Російської Федерації".
Деталі: За даними білоруського підпілля, місцеві полігони очікують на прибуття російських військ.
Зокрема, Центр національного спротиву отримав інформацію від білоруських партизанів, що на станції "Ільіно" у Нижньогородській області РФ завершується формування ешелонів до білоруських полігонів. Зокрема:
- До полігону "Обуз-Лесновский" (Брестська область) – два ешелони у складі 9 пасажирських (до 500 рядового складу) та чотири критих вагонів, 84 платформи з технікою;
- До полігону "Лепельский" (Вітебська область) – чотири пасажирських (до 220 рядового складу), 42 платформи з технікою;
- До полігону "Лосвидо" (Вітебська область) – два пасажирських (110 рядового складу) та два критих вагони, 40 платформ з технікою.
Розрахунковий час прибуття російських військ на зазначені білоруські полігони – 18-20 жовтня.
Нещодавно з території Білорусі в Росії зафіксували рух білоруської військової техніки. У Білорусі пояснили це тим, що відправили техніку начебто на "модернізацію".
Водночас з Росії у Білорусь масово завозять іранські безпілотники "шахеди".
Нагадаємо:
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня зустрічався зі білоруськими військовими та силовиками, яким заявив, що напередодні просив передати президенту України погрозу, що "Кримський міст здасться квіточками", якщо українці посягнуть на територію Білорусі.
- Він також заявив, що Росія і Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ і анонсував, що незабаром у його країну знову повернуться російські військові.