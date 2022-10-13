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В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев

Алена МазуренкоЧетверг, 13 октября 2022, 13:36
СЕРГЕЙ НАЕВ, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси постоянно находятся до тысячи военнослужащих из России, 6 самолетов, 4 "Искандеры" и 12 ЗРК С-400. 

Источник: Наев в эфире телемарафона, ЦНС

Прямая речь: "Сейчас на территории Беларуси находятся военнослужащие вооруженных сил России. Примерная их численность - до 1 тысячи человек. Также там находится 6 российских самолетов ударного типа, 4 пусковые установки оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер", 12 ЗРК С-400.

На территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе сил Российской Федерации".

Детали: По данным белорусского подполья, местные полигоны ожидают прибытия российских войск. 

В частности, Центр национального сопротивления получил информацию от белорусских партизан, что на станции "Ильино" в Нижегородской области РФ завершается формирование эшелонов к белорусским полигонам. В частности:

  • На полигон "Обуз-Лесновский" (Брестская область) - два эшелона в составе 9 пассажирских (до 500 рядового состава) и четыре крытых вагона, 84 платформы с техникой; 
  • К полигону "Лепельский" (Витебская область) - четыре пассажирских (до 220 рядового состава), 42 платформы с техникой;
  • К полигону "Лосвидо" (Витебская область) - два пассажирских (110 рядового состава) и два крытых вагона, 40 платформ с техникой. 

Расчетное время прибытия российских войск на указанные белорусские полигоны - 18-20 октября.

ВИДЕО ДНЯ

Недавно с территории Беларуси в Россию зафиксировали движение белорусской военной техники. В Беларуси объяснили это тем, что отправили технику якобы на "модернизацию".

В то же время из России в Беларусь массово завозят иранские беспилотники "Шахеды".

Напомним: 

Темы: БеларусьНаеввойнаРосcия
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