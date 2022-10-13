Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев

Алена МазуренкоЧетверг, 13 октября 2022, 13:36
В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев
СЕРГЕЙ НАЕВ, ФОТО ФОТО MIL.GOV.UA

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси постоянно находятся до тысячи военнослужащих из России, 6 самолетов, 4 "Искандеры" и 12 ЗРК С-400. 

Источник: Наев в эфире телемарафона, ЦНС

Прямая речь: "Сейчас на территории Беларуси находятся военнослужащие вооруженных сил России. Примерная их численность - до 1 тысячи человек. Также там находится 6 российских самолетов ударного типа, 4 пусковые установки оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер", 12 ЗРК С-400.

Реклама:

На территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе сил Российской Федерации".

Детали: По данным белорусского подполья, местные полигоны ожидают прибытия российских войск. 

В частности, Центр национального сопротивления получил информацию от белорусских партизан, что на станции "Ильино" в Нижегородской области РФ завершается формирование эшелонов к белорусским полигонам. В частности:

ВИДЕО ДНЯ
  • На полигон "Обуз-Лесновский" (Брестская область) - два эшелона в составе 9 пассажирских (до 500 рядового состава) и четыре крытых вагона, 84 платформы с техникой; 
  • К полигону "Лепельский" (Витебская область) - четыре пассажирских (до 220 рядового состава), 42 платформы с техникой;
  • К полигону "Лосвидо" (Витебская область) - два пассажирских (110 рядового состава) и два крытых вагона, 40 платформ с техникой. 

Расчетное время прибытия российских войск на указанные белорусские полигоны - 18-20 октября.

Недавно с территории Беларуси в Россию зафиксировали движение белорусской военной техники. В Беларуси объяснили это тем, что отправили технику якобы на "модернизацию".

В то же время из России в Беларусь массово завозят иранские беспилотники "Шахеды".

Напомним: 

Темы: БеларусьНаеввойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: