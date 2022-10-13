В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев
Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на территории Беларуси постоянно находятся до тысячи военнослужащих из России, 6 самолетов, 4 "Искандеры" и 12 ЗРК С-400.
Источник: Наев в эфире телемарафона, ЦНС
Прямая речь: "Сейчас на территории Беларуси находятся военнослужащие вооруженных сил России. Примерная их численность - до 1 тысячи человек. Также там находится 6 российских самолетов ударного типа, 4 пусковые установки оперативно тактического ракетного комплекса "Искандер", 12 ЗРК С-400.
На территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке аэродромной сети, а также инфраструктуры для развертывания на их базе сил Российской Федерации".
Детали: По данным белорусского подполья, местные полигоны ожидают прибытия российских войск.
В частности, Центр национального сопротивления получил информацию от белорусских партизан, что на станции "Ильино" в Нижегородской области РФ завершается формирование эшелонов к белорусским полигонам. В частности:
- На полигон "Обуз-Лесновский" (Брестская область) - два эшелона в составе 9 пассажирских (до 500 рядового состава) и четыре крытых вагона, 84 платформы с техникой;
- К полигону "Лепельский" (Витебская область) - четыре пассажирских (до 220 рядового состава), 42 платформы с техникой;
- К полигону "Лосвидо" (Витебская область) - два пассажирских (110 рядового состава) и два крытых вагона, 40 платформ с техникой.
Расчетное время прибытия российских войск на указанные белорусские полигоны - 18-20 октября.
Недавно с территории Беларуси в Россию зафиксировали движение белорусской военной техники. В Беларуси объяснили это тем, что отправили технику якобы на "модернизацию".
В то же время из России в Беларусь массово завозят иранские беспилотники "Шахеды".
Напомним:
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября встречался с белорусскими военными и силовиками, которым заявил, что накануне просил передать президенту Украины угрозу, что "Крымский мост покажется цветочками", если украинцы посягнут на территорию Беларуси.
- Он также заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск и анонсировал, что вскоре в его страну снова вернутся российские военные.