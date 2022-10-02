На Харківщині нацгвардійці захопили російський безпілотник-розвідник

Нацгвардійці виявили справний російський БПЛА "ZALA 421-16E2" за допомогою службового собаки "Зевса" в районі прикордонного пункту Гоптівка, що на Харківщині.

Джерело: Національна гвардія

фото Нацгвардії

Деталі: Тактичний безпілотник "ZALA 421-16E2" може вести аеророзвідку з висоти 5 кілометрів та передавати відео з відстані у 30 кілометрів від оператора. Тривалість польоту — 4 години.

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За словами гвардійців, вони отримали інформацію про ворожий безпілотний літальний апарат, який діяв у їхньому районі. Коли його побачили, прийняли рішення відкрити вогонь. Але "пташка" раптово почала знижуватися і здійснила аварійну посадку, впала поблизу від кордону з РФ.

"Була викликана наша пошукова група, куди входить службовий собака "Зевс". Його вміння застосували, аби зберегти життя особового складу та зекономити час пошуку. Нам пощастило, ми спочатку знайшли обірваний парашут гальмування. І це дало змогу працювати нашому "Зевсу"", - розповів один з нацгвардійців.

Особливість цього БПЛА-розвідника в тому, що він може працювати вночі, бо має тепловізор.

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Пряма мова гвардійця: "З його допомогою можна виявляти позиції та корегувати артилерію завдяки автоматичному модулю захоплення цілей. Дрон виявився безпечним, боєкомплекту не ніс. Має вагу сім з половиною кілограмів. Його можна запускати з рук, з допомогою еластичної катапульти. Здійснює посадку завдяки парашуту. Наразі його складно перехопити засобами радіоелектронної боротьби. Він діє автономно від навігаційних систем.

Це дійсно дуже вдала модель, створена завдяки західним технологіям, і яка дуже цінується. Зокрема й тому, що їх небагато. Крім того, завдяки санкціям їхнє виробництво вкрай проблематичне. Тепер ми будемо використовувати цей зразок "російського" ленд-лізу проти ворога".