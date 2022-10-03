На Київщині водій на смерть збив дівчаток 6 та 8 років і намагався втекти

Увечері в місті Сквира Київської області водій "Volkswagen" наїхав на дівчаток 6 та 8 років, обидві вони загинули, водій намагався втекти, але його затримали.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram

Пряма мова Нєбитова: "Смертельне ДТП сталось сьогодні близько 17:07. Керманич "Volkswagen" здійснив наїзд на дівчат 6 та 8 років, не зупинився, продовжив рух, але не впорався з керуванням, в’їхав у дерево. Далі вибрався із салону, намагався втекти, але був зупинений очевидцями аварії".

Деталі: За словами Нєбитова, одна дівчинка загинула прямо на дорозі, другу намагались врятувати, проте вона теж померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київщини, водія затримано.