На Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться

Вечером в городе Сквира Киевской области водитель "Volkswagen" наехал на девочек 6 и 8 лет, обе они погибли, водитель пытался скрыться, но его задержали.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "Смертельное ДТП произошло сегодня около 17:07. Водитель "Volkswagen" совершил наезд на девочек 6 и 8 лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением, въехал в дерево. Далее выбрался из салона, пытался сбежать, но был остановлен очевидцами аварии".

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Детали: По словам Небытова, одна девочка погибла прямо на дороге, вторую пытались спасти, однако она тоже умерла.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевщины, водитель задержан.