РНБО про активізацію "ядерних" новин: Інформаційний тероризм від Росії

Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони наголошує, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з її боку.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що Кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування.

Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля".

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