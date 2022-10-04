Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РНБО про активізацію "ядерних" новин: Інформаційний тероризм від Росії

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 14:53
РНБО про активізацію ядерних новин: Інформаційний тероризм від Росії
ядерна зброя рф, фото з сайту рнбо

Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони наголошує, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з її боку.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що Кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

Реклама:

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування.

Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.
  • Проте Центр протидії дезінформації при РНБОУ попередив, що інформація про підводний човен "Бєлгород" може зіграти на руку російській пропаганді, а на сайті НАТО вона не оприлюднена. ЦПД наголосив, що "необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ".
  • ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

Теми: РНБОядерна зброяРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
РНБО
Зеленський на РНБО доручив перевірити рішення ВЛК починаючи з 24 лютого 2022 року
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Останні новини
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
Усі новини...
Реклама: