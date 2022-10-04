РНБО про активізацію "ядерних" новин: Інформаційний тероризм від Росії

Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони наголошує, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з її боку.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що Кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування.

Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля".

Нагадаємо:

Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.

Проте Центр протидії дезінформації при РНБОУ попередив, що інформація про підводний човен "Бєлгород" може зіграти на руку російській пропаганді, а на сайті НАТО вона не оприлюднена. ЦПД наголосив, що "необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ".

ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".