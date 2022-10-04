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РНБО про активізацію "ядерних" новин: Інформаційний тероризм від Росії

Роман ПетренкоВівторок, 4 жовтня 2022, 14:53
ядерна зброя рф, фото з сайту рнбо

Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки й оборони наголошує, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з її боку.

Джерело: ЦПД РНБО

Дослівно: "Останніми днями іноземні медіа поширюють інформацію з таємних джерел про те, що Кремль, можливо, хоче застосувати ядерну зброю.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування.

Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля".

Нагадаємо:

  • Розвідка НАТО попередила союзників про можливе випробування Росією суперторпеди "Посейдон", оснащеної ядерним зарядом.
  • Проте Центр протидії дезінформації при РНБОУ попередив, що інформація про підводний човен "Бєлгород" може зіграти на руку російській пропаганді, а на сайті НАТО вона не оприлюднена. ЦПД наголосив, що "необґрунтовані заяви з боку медіа лише посилюють інформаційний тероризм РФ".
  • ЗМІ писали, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, планує випробування ядерної зброї поблизу України – для цього він спрямував у напрямку лінії фронту так званий "ядерний потяг".

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Теми: РНБОядерна зброяРосіяпропаганда
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