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Ліга чемпіонів: "Шахтар" мінімально програв мадридському "Реалу"

Андрій СтавицькийЧетвер, 6 жовтня 2022, 00:14
Ліга чемпіонів: Шахтар мінімально програв мадридському Реалу
Фото: ФК "Шахтар"

ФК "Шахтар" провів перший з двох матчів проти мадридського "Реала" в груповому раунді Ліги чемпіонів. Мінімальну перемогу відсвяткували господарі поля в Мадриді - 2:1.

Джерело: результати матчу, "Суспільне"

Деталі: Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині. Вінгер господарів Родріґо отримав м'яч на підступах до карного майданчика, скористався помилкою капітана "Шахтаря" Тараса Степаненка й влучно пробив. Анатолій Трубін зумів дотягнувся до м'яча, але той все одно влетів у нижній кут.

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Взяв участь Родріґо й у другому голі "Реала" за 15 хвилин. Бразилець взяв участь у динамічній комбінації "Вершкових" та віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора. Останній без перешкод подвоїв перевагу чинних володарів Кубка чемпіонів.

Проте в першому таймі "Шахтар" без голу не залишився. Атаку лівим флангом розгорнули Михайло Мудрик та Богдан Михайліченко, який навісив до штрафного. На передачу зреагував Олександр Зубков, що в стрибку спіймав Луніна на протиході - 1:2.

Попри перевагу господарів у другій 45-хвилинці, гол Зубкова так і залишився останнім у матчі. "Реал" зберігає лідерство в групі "F", а "Шахтар" залишається другим з мінімальною перевагою над "Лейпцигом".

ВІДЕО ДНЯ

Матч-реванш у Лізі чемпіонів відбудеться 11 жовтня у Варшаві.

Теми: футболШахтар
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