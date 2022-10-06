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Одного з керівників виконавчої служби Одещини спіймали на масових поборах

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 10:42
Одного з керівників виконавчої служби Одещини спіймали на масових поборах
Фото СБУ

Заступника начальника Південного міжрегіонального управління Мінюсту – начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області затримали за систематичне вимагання грошей від підлеглих.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно СБУ: "Високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.

Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше 1 тисячі доларів на місяць".

Деталі: За цю суму керівник обіцяв не вчиняти перешкод в їхній професійній діяльності. 

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Фото СБУ

Також, за даними слідства, посадовець забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір.

До незаконної схеми чиновник залучив свого знайомого як "посередника" для передачі грошей.
 
Обох зловмисників затримали в Одесі під час одержання чергової суми незаконної вигоди. 

 
Фото СБУ

Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тисяч у гривневому еквіваленті.

Посадовцю управління юстиції в Одеській області та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

 

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Теми: Одеська областьСБУОфіс генпрокурора
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