Одного з керівників виконавчої служби Одещини спіймали на масових поборах
Заступника начальника Південного міжрегіонального управління Мінюсту – начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області затримали за систематичне вимагання грошей від підлеглих.
Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно СБУ: "Високопосадовець налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.
Загальний обсяг поборів з кожного підпорядкованого начальника структурного підрозділу становив більше 1 тисячі доларів на місяць".
Деталі: За цю суму керівник обіцяв не вчиняти перешкод в їхній професійній діяльності.
Також, за даними слідства, посадовець забирав собі половину від встановленої премії для підлеглих, яку вони отримують за стягнутий з порушника виконавчий збір.
До незаконної схеми чиновник залучив свого знайомого як "посередника" для передачі грошей.
Обох зловмисників затримали в Одесі під час одержання чергової суми незаконної вигоди.
Раніше співробітники СБУ задокументували незаконну передачу фігурантам ще майже 200 тисяч у гривневому еквіваленті.
Посадовцю управління юстиції в Одеській області та його спільнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.