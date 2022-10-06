Одного из руководителей исполнительной службы Одесской области поймали на массовых поборах
Заместителя начальника Южного межрегионального управления Минюста – начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области задержали за систематическое вымогательство денег от подчиненных.
Источник: СБУ, Офис генпрокурора в Telegram
Дословно СБУ: "Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от участников исполнительных производств за "ускоренную" процедуру снятия ареста с личного имущества.
Общий объем поборов с каждого подчиненного начальника структурного подразделения составлял более 1 тысячи долларов в месяц".
Детали: За эту сумму руководитель обещал не препятствовать в их профессиональной деятельности.
Также, по данным следствия, чиновник забирал себе половину от установленной премии для подчиненных, которую они получают за взысканный с нарушителя исполнительный сбор.
К незаконной схеме чиновник привлек своего знакомого как "посредника" для передачи денег.
Обоих злоумышленников задержали в Одессе во время получения очередной суммы незаконной выгоды.
Ранее сотрудники СБУ задокументировали незаконную передачу фигурантам еще почти 200 тысяч в гривневом эквиваленте.
Чиновнику управления юстиции в Одесской области и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.