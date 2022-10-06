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Одного из руководителей исполнительной службы Одесской области поймали на массовых поборах

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 10:42
Фото СБУ

Заместителя начальника Южного межрегионального управления Минюста – начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области задержали за систематическое вымогательство денег от подчиненных.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора в Telegram

Дословно СБУ: "Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от участников исполнительных производств за "ускоренную" процедуру снятия ареста с личного имущества.

Общий объем поборов с каждого подчиненного начальника структурного подразделения составлял более 1 тысячи долларов в месяц".

Детали: За эту сумму руководитель обещал не препятствовать в их профессиональной деятельности. 

 
Фото СБУ

Также, по данным следствия, чиновник забирал себе половину от установленной премии для подчиненных, которую они получают за взысканный с нарушителя исполнительный сбор.

К незаконной схеме чиновник привлек своего знакомого как "посредника" для передачи денег.

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Обоих злоумышленников задержали в Одессе во время получения очередной суммы незаконной выгоды. 

 
фото сбу 

Ранее сотрудники СБУ задокументировали незаконную передачу фигурантам еще почти 200 тысяч в гривневом эквиваленте.

Чиновнику управления юстиции в Одесской области и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: Одесская областьСБУОфис генпрокурора
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