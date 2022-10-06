На Миколаївщині вранці збили 3 російські дрони

Вранці 6 жовтня повітряні сили збили у Миколаївській області 3 російські безпілотники іранського виробництва.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування ПС: "6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6"".

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Деталі: ЗСУ зазначають, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

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