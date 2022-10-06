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На Миколаївщині вранці збили 3 російські дрони

Ірина БалачукЧетвер, 6 жовтня 2022, 12:15
Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Вранці 6 жовтня повітряні сили збили у Миколаївській області 3 російські безпілотники іранського виробництва.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування ПС: "6 жовтня, в проміжок часу з 09:00 до 11:30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6"".

Деталі: ЗСУ зазначають, що ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

Читайте також: Літаючі смертоносні мопеди. Звідки взялися іранські безпілотники "Шахеди" та "Мохаджери", як вони працюють та чим з ними боротися

Передісторія: 

  • Протиповітряна оборона на півдні України знищила дев’ять іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими РФ атакувала Україну у ніч на 6 жовтня.

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Теми: Миколаївська областьбезпілотники
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