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На Николаевщине утром сбили 3 российских дрона

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 12:15
На Николаевщине утром сбили 3 российских дрона
Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

Утром 6 октября воздушные силы сбили в Николаевской области 3 российских беспилотника иранского производства.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование ВС: "6 октября, в промежутке времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря к Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6"".

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Детали: ВСУ отмечают, что враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

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Темы: Николаевская областьбеспилотники
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