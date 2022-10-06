На Николаевщине утром сбили 3 российских дрона

Утром 6 октября воздушные силы сбили в Николаевской области 3 российских беспилотника иранского производства.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Дословно Командование ВС: "6 октября, в промежутке времени с 09:00 до 11:30, на подлете с моря к Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" ликвидировано два вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" и один ударный беспилотник "Mohajer-6"".

Реклама:

Детали: ВСУ отмечают, что враг продолжает атаковать Украину беспилотниками иранского производства.

Читайте также: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ