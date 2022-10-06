ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію

Рада Євросоюзу у четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Узгоджений пакет вводить в законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн, повідомила пресслужба Ради ЄС.

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Згідно з санкціями, буде заборонено здійснювати морські перевезення та надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування чи фінансову допомогу, пов'язані з морськими перевезеннями до третіх країн сирої нафти (з грудня 2022 року) або нафтопродуктів (з лютого 2023 року), що походять чи експортуються з Росії. Надавати транспортні та зазначені послуги можна буде, якщо нафта або нафтопродукти закуповуються за встановленим граничним рівнем цін або дешевше.

Крім того, накладаються додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи.

Продаж, передача постачання або експорт додаткових товарів, що використовуються в авіаційній галузі, також будуть обмежені.

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Крім того, пакет, узгоджений в четвер, також включає накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, причетних до організації незаконних "референдумів", представників оборонного сектору та осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Рада ЄС також вирішила розширити критерії для включення до санкційних списків, щоб включити можливість карати тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС.

Рішенням Ради ЄС також розширено перелік предметів обмеженого використання, які можуть сприяти військово-технічному вдосконаленню Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки. Список тепер включатиме певні електронні компоненти, додаткові хімічні речовини та товари, які можуть бути використані для смертної кари, тортур чи іншого жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження.

Рада ЄС вводить заборону на продаж, постачання, передачу або експорт цивільної вогнепальної зброї та її основних компонентів та боєприпасів до неї, військової техніки, воєнізованої техніки та запасних частин.

Рішення вводить заборону громадянам ЄС обіймати будь-які посади в керівних органах деяких російських державних чи контрольованих державою юридичних осіб, організацій чи органів.

Санкції також передбачають обмеження щодо криптоактивів, надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг у галузі інформаційних технологій та юридичних консультацій у Росії.

Рада також вирішила, що віднині географічне охоплення обмежень, запроваджених 23 лютого, які включають, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, буде поширене також на непідконтрольні українському уряду території Запорізької та Херсонської областей.

Відзначається, що відповідні правові акти незабаром будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і санкції набудуть чинності.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.

Між тим, Угорщина заявила, що домоглася, аби обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках - до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового санкційного пакета ЄС проти Росії.