Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

Катерина ТищенкоЧетвер, 6 жовтня 2022, 20:16
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.

Джерело: Данілов у Facebook

Дослівно: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.

Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.

Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".

Що передувало: Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів. "Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

Український парламент відхилив пропозицію Матвієнко сісти за стіл переговорів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловРосіяпереговори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Рада призначила нового голову НБУ Пишного

Вірменія, Азербайджан та Євросоюз погодили розміщення цивільної місії ЄС на кордоні

оновлено, фотоРосія вдарила ракетами по Запоріжжю, пошкоджені житлові будинки – ОВА

відеоРезніков "привітав" Путіна: Із людиною, яка поки що очолює Росію, ніхто вже говорити не буде

ISW: "Шахеди" не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору

Байден — про погрози Путіна: Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Карибської кризи

Усі новини...
Данілов
Данілов: Кількість громадян, які покинули РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих
Данілов прогнозує ескалацію на фронті: Але ЗСУ готові
Данілов: Російська ядерна зброя небезпечна для самої РФ
Останні новини
12:20
Представники України, Росії та Білорусі: визначили лауреатів Нобелівської премії миру
12:17
Рада призначила нового голову НБУ Пишного
11:59
Ердоган і Путін телефоном обговорили війну в Україні
11:56
ЗСУ просуваються на Херсонщині, вночі окупанти обстріляли Миколаївщину та Запоріжжя – ОВА
11:51
Авторинок РФ за три квартали впав на 60%
11:40
Звуки вибухів на Київщині: йде навчання саперів та працюють піротехники
11:35
У Києві почалося "бабине літо" – кліматологи
11:25
Окупанти вкрали печатку Запорізької АЕС, вона вже недійсна – "Енергоатом"
11:14
Кінг послав Росію від імені світу, Міноборони України відреагувало
11:06
10 тисяч браслетів з останньої партії металу "Азовсталі" розкупили за день
Усі новини...