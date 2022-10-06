Данілов відповів Матвієнко: Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.

Джерело: Данілов у Facebook

Дослівно: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.

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Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.

Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".

Що передувало: Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів. "Давайте просто сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - заявила вона.

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Український парламент відхилив пропозицію Матвієнко сісти за стіл переговорів.