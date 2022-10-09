У звільненому Ізюмі відкрили мобільний шпиталь
У деокупованому Ізюмі Харківської області відкрили мобільний шпиталь, який може приймати до 100 пацієнтів на день.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Відновлюємо надання медичних послуг в деокуповпному Ізюмі. Потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до 4 оперативних втручань. Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії".
Деталі: Голова ОВА зазначив, що влада продовжує працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини.
У найближчих планах – почати відбудову приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги.
Передісторія:
- Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.