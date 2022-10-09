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У звільненому Ізюмі відкрили мобільний шпиталь

Ірина БалачукНеділя, 9 жовтня 2022, 12:10
У звільненому Ізюмі відкрили мобільний шпиталь
Тут і далі фото з Telegram Синєгубова

У деокупованому Ізюмі Харківської області відкрили мобільний шпиталь, який може приймати до 100 пацієнтів на день.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Відновлюємо надання медичних послуг в деокуповпному Ізюмі. Потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до 4 оперативних втручань. Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії".  

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Деталі: Голова ОВА зазначив, що влада продовжує працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини. 

 

У найближчих планах – почати відбудову приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги.

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Теми: Ізюмдеокупаціямедицина
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