У звільненому Ізюмі відкрили мобільний шпиталь

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У деокупованому Ізюмі Харківської області відкрили мобільний шпиталь, який може приймати до 100 пацієнтів на день.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Відновлюємо надання медичних послуг в деокуповпному Ізюмі. Потужності шпиталю дозволяють приймати близько 100 пацієнтів в день та робити щодня до 4 оперативних втручань. Мобільний заклад оснащений усім необхідним обладнанням, кваліфікованим персоналом, містить 6 ліжок інтенсивної терапії".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що влада продовжує працювати над відновленням медичної інфраструктури Ізюмщини.

У найближчих планах – почати відбудову приміщення Ізюмської лікарні з центрами первинної та екстреної медичної допомоги.

Передісторія:

Місто Ізюм у Харківській області було окуповане з 2 квітня 2022 року російськими військами, 10 вересня росіяни відійшли з нього, залишаючи військову техніку.