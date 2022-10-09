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В освобожденном Изюме открыли мобильный госпиталь

Ирина БалачукВоскресенье, 9 октября 2022, 12:10
В освобожденном Изюме открыли мобильный госпиталь
Здесь и далее фото из Telegram Синегубова

В деоккупированном Изюме Харьковской области открыли мобильный госпиталь, который может принимать до 100 пациентов в день.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Восстанавливаем предоставление медицинских услуг в деоккупированном Изюме. Мощности госпиталя позволяют принимать около 100 пациентов в день и делать ежедневно до 4 оперативных вмешательств. Мобильное учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом, содержит 6 коек интенсивной терапии". 

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Детали: Глава ОВА отметил, что власть продолжает работать над восстановлением медицинской инфраструктуры Изюмщины. 

 

В ближайших планах – начать восстановление помещения Изюмской больницы с центрами первичной и экстренной медицинской помощи.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Город Изюм в Харьковской области был оккупирован со 2 апреля 2022 года российскими войсками, 10 сентября россияне отошли из него, оставляя военную технику.

Темы: Изюмдеоккупациямедицина
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