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Кадиров заявив про продовження мобілізації в Чечні – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 1 листопада 2022, 05:43
Кадиров заявив про продовження мобілізації в Чечні – ЗМІ
КАДИРОВ. ФОТО: RADIOKP.RU

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів.

Джерело: Кадиров на зустрічі з бойовиками спецпідрозділу СОБР "Ахмат", цитує Радіо Свобода

Пряма мова: "Зараз почнуться повістки, і якщо він (військовослужбовець – ред.) вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців".

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Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.

Російський генштаб заявив, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.

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Теми: КадировЧечнямобілізаціявійна
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