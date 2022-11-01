Кадиров заявив про продовження мобілізації в Чечні – ЗМІ
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про продовження мобілізаційних заходів.
Джерело: Кадиров на зустрічі з бойовиками спецпідрозділу СОБР "Ахмат", цитує Радіо Свобода
Пряма мова: "Зараз почнуться повістки, і якщо він (військовослужбовець – ред.) вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців".
Нагадаємо: Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що начебто часткова мобілізація завершилася і на територію України відправили вже 82 тисячі мобілізованих.
Кремль 31 жовтня уникнув відповіді про наявність цього указу від президента РФ Володимира Путіна.
Російський генштаб заявив, нібито направив підлеглим вказівки до 1 листопада доповісти про завершення заходів часткової мобілізації.