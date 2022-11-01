Шойгу запевняє, що строковиків не відправлять на війну з Україною

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що строковиків не відправлятимуть на війну з Україною.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", РБК і RT із посиланням на заяву Шойгу на селекторній нараді 1 листопада

Пряма мова Шойгу: "Військовослужбовці за призовом виконують завдання відповідно до призначення військових частин. При цьому в зону спеціальної військової операції вони направлятися не будуть".

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Деталі: За словами російського міністра, "всі військовослужбовці за призовом, які завершили службу, будуть відправлені додому".

Водночас Шойгу заявив, що з 300 тисяч призваних у рамках часткової мобілізації в райони бойових дій уже направили 87 тисяч осіб.

За його словами, до роботи з мобілізованими залучено близько 3 тисяч інструкторів, які отримали бойовий досвід у війні з Україною.

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