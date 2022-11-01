Шойгу запевняє, що строковиків не відправлять на війну з Україною
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що строковиків не відправлятимуть на війну з Україною.
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", РБК і RT із посиланням на заяву Шойгу на селекторній нараді 1 листопада
Пряма мова Шойгу: "Військовослужбовці за призовом виконують завдання відповідно до призначення військових частин. При цьому в зону спеціальної військової операції вони направлятися не будуть".
Деталі: За словами російського міністра, "всі військовослужбовці за призовом, які завершили службу, будуть відправлені додому".
Водночас Шойгу заявив, що з 300 тисяч призваних у рамках часткової мобілізації в райони бойових дій уже направили 87 тисяч осіб.
За його словами, до роботи з мобілізованими залучено близько 3 тисяч інструкторів, які отримали бойовий досвід у війні з Україною.
Передісторія:
- 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов – з 1 листопада по 31 грудня на військову службу планують призвати 120 тисяч осіб.
- Міністерство закордонних справ засудило намір Росії розпочати осінній призов до російського війська на тимчасово окупованих територіях України і закликало партнерів посилити санкції.
- У представництві Європейського Союзу в Україні заявили, що призов кримських татар до лав російських збройних сил є порушенням міжнародного права.