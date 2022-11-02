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Шойгу бачиться, що НАТОвських війск на кордоні РФ стало в 2,5 рази більше

Валентина РоманенкоСереда, 2 листопада 2022, 10:31
Шойгу бачиться, що НАТОвських війск на кордоні РФ стало в 2,5 рази більше
СЕРГІЙ ШОЙГУ. ФОТО ТАСС

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що "багатонаціональне угруповання НАТО поблизу кордонів Росії з лютого зросло у 2,5 раза, до понад 30 тисяч осіб - і може збільшитися ще".

Джерело: Шойгу на засіданні спільної колегії військових відомств Росії та Білорусі, якого цитує РИА "Новости"

Пряма мова: "У Східній і Центральній Європі, а також у країнах Балтії розгорнуто формування збройних сил позарегіональних держав НАТО.

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Створюються нові багатонаціональні батальйонні тактичні групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Чисельність угруповання з лютого 2022 року зросла у 2,5 раза і становить понад 30 тисяч осіб, а в найближчій перспективі може ще збільшитися".

Теми: РосіяНАТО
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