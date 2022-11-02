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Зеленський про перехоплені розмови окупантів: Я російську мову ліпше знаю

Валентина РоманенкоСереда, 2 листопада 2022, 13:37
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський зауважує, що російські окупанти відрізняються своєю неосвіченістю та неграмотністю.

Джерело: глава держави в інтерв’ю чеському телебаченню, оприлюдненому на його сторінках у соцмережах 2 листопада

Пряма мова: "Дуже багато перехоплень (розмов загарбників, які оприлюднюють СБУ та ГУР –ред.)… Я російську мову знаю набагато краще, ніж ті люди, які спілкувались між собою. Потім така річ як матірні слова… Вони цими словами спілкуються з батьками постійно... Через слово.

Якщо ти так з батьками спілкуєшся, зрозуміло, чому ти так себе поводиш.. Тобто це - неосвічені невиховані цинічні звірі".

Деталі: Зеленський зізнався, що не очікував, що в 21 столітті люди спроможні на такі звірства, як росіяни, які вбивали за парасольку, чайник, унітаз.

Таке враження, що це була навала диких людей, яких до того тримали в ямах і клітках, а потім звільнили, пообіцявши волю, якщо вони підуть вбивати українців, зазначив президент.

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Теми: Зеленськийвійна
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