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В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні

Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 19:38
В Одесі створять пункти обігріву і не виключають, що їжу доведеться готувати на вогні
Геннадій Труханов на зустрічі з головами ОСББ, влада одеси

В Одесі на зиму хочуть створити стаціонарні пункти обігріву біля житлових будинків через обстріли енергетичної системи України з боку Росії. 

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов на зустрічі з головами ОСББ, міська влада Одеси

Пряма мова Труханова: "Попереду зимовий період. В умовах, коли ворог регулярно обстрілює нашу критичну інфраструктуру, місто має бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації. 

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Сьогодні міська влада визначила 141 об'єкт для облаштування стаціонарних пунктів обігріву. Це 67 сховищ, 68 закладів освіти та мобільні пункти обігріву"

Деталі: Міський зелентрест уже заготував 400 кубічних метрів дров. Процес триває. 

Труханов попросив керівників ОСББ міста продумати, як вони можуть підготувати свої будинки до важкого сезону: закупити генератори й печі булер’яни, облаштувати на прибудинковій території місця для приготування їжі, а також зробити запаси води та продуктів харчування.

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Цьому передувало: Пункти обігріву планують відкрити у Харкові, Києві та Київській області.

Центральна влада також закликала українців самотужки закуповувати речі, які можуть знадобитися цієї зими, адже через атаки можуть зникнути і електроенергія, і централізоване опалення

Теми: ОдесаТрухановвійнапункти обігріву
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