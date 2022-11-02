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Сумщина: за день із Росії прилетіло 140 снарядів та мін

Олена РощінаСереда, 2 листопада 2022, 22:41

Російські війська 2 листопада випустили по Сумській області 140 різних снарядів та мін –  пошкоджено будинки, магазин, водопровід, лінії електропередач.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію на прикордонні станом на 21:30

Пряма мова: "За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін".

Деталі: У Шалигинській громаді близько 8 ранку по околиці одного із прикордонних сіл росіяни почали обстріл із кулеметів. А по обіді по цій же території ударили із мінометів (10 "приходів"). Без руйнувань. 

Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Ворог двічі застосував по прикордонню міномети. Загалом 28 "приходів". Згодом були 4 кулеметні черги. І після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 "приходів"). У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід. 

Миропільська громада зазнала тричі обстрілу з Росії. Пообіді з території РФ гатили з мінометів по прикордонним селам. Загалом 28 "приходів". Згодом обстріляли ці ж території із САУ. Було 34 "приходи". Вибухи спричинили пожежу. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня, підвал, гараж.

Великописарівська громада: з боку Росії вівся мінометний обстріл (5 "приходів") по одному з сіл громади. Без руйнувань. 

ВІДЕО ДНЯ

Юнаківська громада: прикордоння ворог обстріляв із САУ (8 "приходів"). Руйнувань не було.

Середино-Будська громада: також був обстріл із САУ (7 "приходів"). Без руйнувань. 

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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