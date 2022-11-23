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Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 13:07
Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Європарламентом резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму і закликав ізолювати РФ на всіх рівнях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Зеленський у Twitter.

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"Росія є терористичною державою: підтверджено Європейським парламентом. Росія має історію актів терору проти суверенних держав, підтримки терористичних режимів та організацій, включаючи групу Вагнера, терористичну війну проти України. Я дякую Європарламенту і його президентці за чітку позицію", - написав своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо,  Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У резолюції євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Слід наголосити, що резолюція не має обов’язкового характеру.

Теми: ЗеленськийвійнаЄвропаРосія
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