Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Європарламентом резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму і закликав ізолювати РФ на всіх рівнях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Зеленський у Twitter.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.