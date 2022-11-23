Зеленський про резолюцію Європарламенту: РФ необхідно ізолювати на всіх рівнях

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення Європарламентом резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму і закликав ізолювати РФ на всіх рівнях.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі", - написав Зеленський у Twitter.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe. November 23, 2022

"Росія є терористичною державою: підтверджено Європейським парламентом. Росія має історію актів терору проти суверенних держав, підтримки терористичних режимів та організацій, включаючи групу Вагнера, терористичну війну проти України. Я дякую Європарламенту і його президентці за чітку позицію", - написав своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба.

Russia is a terrorist state: confirmed by the European Parliament. Russia has a history of acts of terror against sovereign states, support for terrorist regimes and organisations including Wagner, war of terror on Ukraine. I thank @Europarl_EN @EP_President for the clear stance. ВІДЕО ДНЯ November 23, 2022

Нагадаємо, Європарламент під час голосування у середу підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися.

У резолюції євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ, в тому числі щодо членства Росії в міжнародних організаціях та органах, таких як Рада Безпеки ООН, та утриматися від проведення будь-яких офіційних заходів на території Російської Федерації.

Слід наголосити, що резолюція не має обов’язкового характеру.