Зеленский о резолюции Европарламента: РФ необходимо изолировать на всех уровнях

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма и призвал изолировать РФ на всех уровнях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал Зеленский в Twitter.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe. November 23, 2022

"Россия является террористическим государством: подтверждено Европейским парламентом. У России есть история актов террора против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая группу Вагнера, террористическую войну против Украины. Я благодарю Европарламент и его президента за четкую позицию", - написал в свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба.

Russia is a terrorist state: confirmed by the European Parliament. Russia has a history of acts of terror against sovereign states, support for terrorist regimes and organisations including Wagner, war of terror on Ukraine. I thank @Europarl_EN @EP_President for the clear stance. ВИДЕО ДНЯ November 23, 2022

Напомним, Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались.

В резолюции евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры для инициирования всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе относительно членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения любых официальных мероприятий на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что резолюция не имеет обязательного характера.