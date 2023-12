Зеленский о резолюции Европарламента: РФ необходимо изолировать на всех уровнях

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма и призвал изолировать РФ на всех уровнях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал Зеленский в Twitter.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.