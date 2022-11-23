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Зеленский о резолюции Европарламента: РФ необходимо изолировать на всех уровнях

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 14:07
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский приветствовал принятие Европарламентом резолюции о признании России государством-спонсором терроризма и призвал изолировать РФ на всех уровнях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, которое использует средства терроризма. Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире", - написал Зеленский в Twitter.

"Россия является террористическим государством: подтверждено Европейским парламентом. У России есть история актов террора против суверенных государств, поддержки террористических режимов и организаций, включая группу Вагнера, террористическую войну против Украины. Я благодарю Европарламент и его президента за четкую позицию", - написал в свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним, Европарламент во время голосования в среду поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Резолюцию поддержали 494 европарламентария, 58 были против, 44 воздержались.

В резолюции евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены принять меры для инициирования всеобъемлющей международной изоляции РФ, в том числе относительно членства России в международных организациях и органах, таких как Совет Безопасности ООН, и воздержаться от проведения любых официальных мероприятий на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что резолюция не имеет обязательного характера.

Темы: ЗеленскийвойнаЕвропаРосcия
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