США можуть посилити санкції проти КНДР через військову допомогу Росії

Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї Росії, зокрема й додаткові санкції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в середу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Так само, як ми використовуємо і будемо використовувати всі інструменти для протидії іранському постачанню зброї Росії, ми будемо робити те ж саме, коли мова йде про постачання КНДР зброї Росії. Існують існуючі санкції. Ми розглянемо додаткові інструменти і повноваження, до яких ми зможемо звернутися, щоб протидіяти цій діяльності", – сказав він.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати звинувачують Північну Корею у таємному постачанні Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні і намаганні приховати ці поставки.

Відповідно до розвідувальних даних, боєприпаси нібито відправляються до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Американські офіційні особи вважають, що таємні північнокорейські поставки - разом з безпілотниками та іншим озброєнням, яке Росія придбала в Ірану - є ще одним доказом того, що навіть арсенали звичайної артилерії Москви зменшилися за вісім місяців бойових дій.

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Нагадаємо, Північна Корея в середу здійснила понад 100 артилерійських пострілів зі свого східного узбережжя до військової буферної зони, встановленої військовою угодою з Південною Кореєю.