Південна Корея підняла винищувачі після повідомлень про 180 військових літаків у повітрі КНДР

Південна Корея підняла по тривозі десятки винищувачів та інших військових літаків у п'ятницю після виявлення мобілізації понад 180 північнокорейських військових літаків у різних місцях.

Про це повідомили в оборонному відомстві Південної Кореї, передає "Європейська правда" з посиланням на Yonhap News.

Південна Корея підняла у повітря близько 80 літаків.

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За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, літаки Північної Кореї були виявлені в період з 11:00 до 15:00 над її внутрішніми районами, а також біля західного і східного узбереж.

Північна Корея рішуче протестує проти спільних повітряних навчань Південної Кореї і США під назвою Vigilant Storm, що проводяться в даний час.

Масштабні військово-повітряні навчання Vigilant Storm відбуваються за участю понад 240 літаків, зокрема стелс-літаків, на тлі все більших занепокоєнь тим, що Пхеньян може незабаром провести перше з 2017 року ядерне випробування.

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Північна Корея в четвер запустила ще три балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря незабаром після того, як Південна Корея та США вирішили продовжити спільні військові навчання.

Раніше в четвер Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету і дві балістичні ракети малої дальності. Міжконтинентальна балістична ракета, імовірно, зазнала несправності під час польоту.