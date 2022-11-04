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Лідер Китаю заявив Шольцу, що виступає проти застосування ядерної зброї в Європі

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 17:04

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, що він виступає проти застосування ядерної сили в Європі.

Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Заява Сі Цзіньпіна стала найбільш прямим його висловлюванням щодо необхідності утримати війну Росії в Україні від ескалації.

Під час перших особистих переговорів двох лідерів у п'ятницю в Пекіні Сі Цзіньпін закликав міжнародне співтовариство "відкинути загрозу ядерної зброї" і виступити проти ядерної війни, щоб запобігти "кризі на Євразійському континенті".

Китайський лідер також наголосив на спільній необхідності забезпечення стабільності ланцюгів постачання продовольства та енергоносіїв, які були порушені вторгненням РФ.

Коментарі Сі Цзіньпіна надсилають чіткий сигнал Путіну, що ядерні загрози є червоною лінією для Китаю, що дає Пекіну певну спільну позицію з Брюсселем.

Заява китайського лідера про дружбу з Путіним "без обмежень" напередодні вторгнення спонукала Європу переглянути ризики для безпеки, пов'язані з розширенням економічних зв'язків з Пекіном.

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Раніше повідомлялося, що Шольц заявив голові КНР про те, що війна Росії проти України "створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світопорядку".

Шольц став першим західним главою уряду, який зустрівся з Сі Цзіньпіном після його переобрання лідером партії два тижні тому.

Нагадаємо, наприкінці жовтня глава МЗС Китаю у розмові з Лавровим заявив про підтримку "Росії під лідерством Путіна".

Теми: КитайНімеччинаШольцядерна зброя
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