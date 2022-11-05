Харківщина: за співпрацю з окупантами затримали колишню поліцейську

На Харківщині продовжують виявляти колаборантів: зокрема поліцейські затримали свою колишню колегу, яка під час окупації добровільно погодилася на співпрацю з російськими загарбниками.

Джерело: поліція Харківської області, ДБР, прокуратура Харківщини

Деталі: Жінка домовилася із загарбниками, аби її взяли працювати у місцеву окупаційну поліцію. Для цього вона віддала власну табельну зброю. Окупанти надали їй посаду так званого "старшого дільничного" у селищі Дворічне.

Після деокупації колишня поліцейська переховувалась у підвальних приміщеннях у Дворічному.

4 листопада поліцейські Куп'янського райвідділу поліції затримали колишнього дільничного офіцера поліції вказаного підрозділу.

Поліцейська у червні 2022 року була звільнена зі служби в лавах поліції за невихід з окупації.

Їй повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності.

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Ще про один факт викриття на деокупованій Харківщині повідомляє прокуратура: досудовим розслідуванням встановлено, що у місті Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію.

Так, у травні вона обійняла посаду "начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області". Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим "головою тимчасової ВЦА м. Балаклія".

"Начальниця" виконувала цілу низку функцій:

здійснювала керівництво діяльністю відділу;

брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;

видавала накази про прийняття працівників на роботу;

укладала трудові договори з працівниками;

організовувала та проводила колективні наради;

надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;

складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.