Пасажирський літак впав в озеро Вікторія в Танзанії: рятувальники шукають людей

Пасажирський літак упав в озеро Вікторія в Танзанії під час спроби приземлитися в штормову погоду в аеропорту міста Букоба, майже весь літак опинився під водою. Триває рятувальна операція.

Джерело: Reuters, ВВС, Аljazeera

Деталі: Літак авіакомпанії Precision Air прямував з найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама до Букоби, але потрапив у шторм і проливні дощі.

За даними різних ЗМІ, на борту літака перебувало 43 або 49 осіб.

BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022



Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z — Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022

Як пише Аljazeera з посиланням на регіонального комісара Альберта Чаламілу, на борту літака перебували 43 людини – з них 39 пасажирів, два пілоти і два члени екіпажу. За його словами, наразі врятували 26 осіб, їх доставили в лікарню.

Чаламіла додав, що рятувальна операція все ще триває, влада спілкується з пілотами.

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На відеозаписах і зображеннях, які з’явилися в соцмережах, видно, що літак майже повністю занурився під воду, і тільки його хвіст виднівся над ватерлінією озера.

Фото з Twitter vanguardngr.com

Чи є загиблі, наразі невідомо.

Повідомляється, що на місці події працюють рятувальники та місцеві рибалки, які шукають тих, хто вижив.