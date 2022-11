Пасажирський літак впав в озеро Вікторія в Танзанії: рятувальники шукають людей

Пасажирський літак упав в озеро Вікторія в Танзанії під час спроби приземлитися в штормову погоду в аеропорту міста Букоба, майже весь літак опинився під водою. Триває рятувальна операція.

Джерело: Reuters, ВВС, Аljazeera

Деталі: Літак авіакомпанії Precision Air прямував з найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама до Букоби, але потрапив у шторм і проливні дощі.

За даними різних ЗМІ, на борту літака перебувало 43 або 49 осіб.

BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022



Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z