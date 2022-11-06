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Пасажирський літак впав в озеро Вікторія в Танзанії: рятувальники шукають людей

Ірина БалачукНеділя, 6 листопада 2022, 11:10
Пасажирський літак впав в озеро Вікторія в Танзанії: рятувальники шукають людей
Хвіст літака видніється над лінією води озера Вікторія. Фото tbc.go.tz

Пасажирський літак упав в озеро Вікторія в Танзанії під час спроби приземлитися в штормову погоду в аеропорту міста Букоба, майже весь літак опинився під водою. Триває рятувальна операція.

Джерело: Reuters, ВВС, Аljazeera

Деталі: Літак авіакомпанії Precision Air прямував з найбільшого міста Танзанії Дар-ес-Салама до Букоби, але потрапив у шторм і проливні дощі.

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За даними різних ЗМІ, на борту літака перебувало 43 або 49 осіб.

Як пише Аljazeera з посиланням на регіонального комісара Альберта Чаламілу, на борту літака перебували 43 людини – з них 39 пасажирів, два пілоти і два члени екіпажу. За його словами, наразі врятували 26 осіб, їх доставили в лікарню.

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Чаламіла додав, що рятувальна операція все ще триває, влада спілкується з пілотами.

На відеозаписах і зображеннях, які з’явилися в соцмережах, видно, що літак майже повністю занурився під воду, і тільки його хвіст виднівся над ватерлінією озера. 

 
Фото з Twitter  vanguardngr.com

Чи є загиблі, наразі невідомо.

Повідомляється, що на місці події працюють рятувальники та місцеві рибалки, які шукають тих, хто вижив.

Теми: Африкаавіа
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