Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей

Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании во время попытки приземлиться в штормовую погоду в аэропорту города Букоба, почти весь самолет оказался под водой. Продолжается спасательная операция.

Источник: Reuters, ВВС, Аljazeera

Детали: Самолет авиакомпании Precision Air летел из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу, но попал в шторм и проливные дожди.

По данным разных СМИ, на борту самолета находилось 43 или 49 человек.

BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022



Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z