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Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 11:10
Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей
Хвост самолета виднеется над линией воды озера Виктория. Фото tbc.go.tz

Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании во время попытки приземлиться в штормовую погоду в аэропорту города Букоба, почти весь самолет оказался под водой. Продолжается спасательная операция.

Источник: Reuters, ВВС, Аljazeera

Детали: Самолет авиакомпании Precision Air летел из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу, но попал в шторм и проливные дожди.

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По данным разных СМИ, на борту самолета находилось 43 или 49 человек.

Как пишет Аljazeera со ссылкой на регионального комиссара Альберта Чаламилу, на борту самолета находились 43 человека – из них 39 пассажиров, два пилота и два члена экипажа. По его словам, на данный момент спасены 26 человек, их доставили в больницу.

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Чаламила добавил, что спасательная операция все еще продолжается, власти общаются с пилотами.

На видеозаписях и изображениях, которые появились в соцсетях, видно, что самолет почти полностью погрузился под воду, и только его хвост виднелся над ватерлинией озера. 

 
Фото из Twitter  vanguardngr.com

Есть ли погибшие, пока неизвестно.

Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели и местные рыбаки, которые ищут выживших.

Темы: Африкаавиа
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