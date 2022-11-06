Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании: спасатели ищут людей

Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании во время попытки приземлиться в штормовую погоду в аэропорту города Букоба, почти весь самолет оказался под водой. Продолжается спасательная операция.

Источник: Reuters, ВВС, Аljazeera

Детали: Самолет авиакомпании Precision Air летел из крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салама в Букобу, но попал в шторм и проливные дожди.

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По данным разных СМИ, на борту самолета находилось 43 или 49 человек.

BREAKING: Precision Air's ATR passenger aircraft crashes nose-first into Lake Victoria in Tanzania's Kagera region in the morning hours of November 6, 2022



Rescue efforts are underway. pic.twitter.com/Y7uQQ8VF3Z — Tanzania Business Insight (@TanzaniaInsight) November 6, 2022

Как пишет Аljazeera со ссылкой на регионального комиссара Альберта Чаламилу, на борту самолета находились 43 человека – из них 39 пассажиров, два пилота и два члена экипажа. По его словам, на данный момент спасены 26 человек, их доставили в больницу.

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Чаламила добавил, что спасательная операция все еще продолжается, власти общаются с пилотами.

На видеозаписях и изображениях, которые появились в соцсетях, видно, что самолет почти полностью погрузился под воду, и только его хвост виднелся над ватерлинией озера.

Фото из Twitter vanguardngr.com

Есть ли погибшие, пока неизвестно.

Сообщается, что на месте происшествия работают спасатели и местные рыбаки, которые ищут выживших.