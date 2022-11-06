Лідера білоруської опозиційної організації поранили на війні

Білоруський доброволець та лідер опозиційної організації "Малады Фронт" Денис Урбанович поранений в Україні.

Джерело: "Белсат"

Деталі: Урбанович дістав осколкове поранення, наразі його везуть у госпіталь.

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Уламок потрапив у м'яз руки. Тепер йому робитимуть операцію і діставатимуть уламок.

Видання уточнює, що Денис почувається нормально.

Це вже друге його поранення, у вересні він отримав контузію і проблеми зі слухом.

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Довідково: Урбанович є лідером організації "Малади Фронт". Він воює за Україну з початку війни.

"Малады Фронт" був заснований 1997 року і має у своїх лавах близько 1000-1500 активістів