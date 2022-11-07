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Окупанти планують відновити Кримський міст у грудні

Олена РощінаПонеділок, 7 листопада 2022, 08:22

Окупанти Криму планують запустити рух обома смугами правої, зруйнованої вибухом, частини Кримського мосту наступного місяця, спочатку однією смугою, потім – і іншою.

Джерело: "Кримінформ"

Деталі: Прольоти Кримського мосту, пошкоджені внаслідок вибуху місяць тому, вже розпиляли і відвезли. Як повідомляється, найближчими днями почнуться роботи зі встановлення нових прогонових будов. Металоконструкції вже доставили на Кубань. 8 листопада їх привезуть на міст і почнуть монтувати, для цього перекриють рух.

Запустити рух обома смугами правої (зруйнованої) частини Кримського мосту планується: 5 грудня – однією смугою, 20 грудня – другою.

На цьому ремонт Кримського мосту не закінчиться. Далі почнуться роботи з розбирання лівого, менш постраждалого, боку автодорожньої частини мосту. Під час обстеження з'ясувалося, що там теж є ушкодження, хоча руху легкового транспорту й автобусів це зараз не заважає.

Цьому передувало: ЗМІ повідомляли, що російський уряд доручив відновити Кримський (Керченський) міст, що був зруйнований у жовтні, не пізніше 1 липня 2023 року.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Слідчий комітет РФ повідомив про 3 загиблих.
  • Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів.
  • Президент Росії Володимир Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.
  • ФСБ Росії через вибух на Кримському мосту затримала 8 людей, а організатором назвала Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов. Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що це не так і "росіяни взагалі далекі від реальності".
  • За даними джерела УП, за підривом Кримського мосту стоїть СБУ. Водночас у СБУ заявили, що коментуватимуть свою роль або роль будь-якого державного органу України у "бавовні" після остаточної перемоги.

Теми: Керченський містКримокупаціявійна
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