Окупанти планують відновити Кримський міст у грудні

Окупанти Криму планують запустити рух обома смугами правої, зруйнованої вибухом, частини Кримського мосту наступного місяця, спочатку однією смугою, потім – і іншою.

Джерело: "Кримінформ"

Деталі: Прольоти Кримського мосту, пошкоджені внаслідок вибуху місяць тому, вже розпиляли і відвезли. Як повідомляється, найближчими днями почнуться роботи зі встановлення нових прогонових будов. Металоконструкції вже доставили на Кубань. 8 листопада їх привезуть на міст і почнуть монтувати, для цього перекриють рух.

Запустити рух обома смугами правої (зруйнованої) частини Кримського мосту планується: 5 грудня – однією смугою, 20 грудня – другою.

На цьому ремонт Кримського мосту не закінчиться. Далі почнуться роботи з розбирання лівого, менш постраждалого, боку автодорожньої частини мосту. Під час обстеження з'ясувалося, що там теж є ушкодження, хоча руху легкового транспорту й автобусів це зараз не заважає.

Цьому передувало: ЗМІ повідомляли, що російський уряд доручив відновити Кримський (Керченський) міст, що був зруйнований у жовтні, не пізніше 1 липня 2023 року.

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