Організація Додона за пів року отримала з Росії $300 тисяч - ЗМІ

Молдовські журналісти-розслідувачі стверджують, що неурядова організація "Молдовсько-російський діловий союз" експрезидента Ігоря Додона з жовтня 2021 року по квітень 2022 року отримала з Росії шість траншів на $300 тисяч, які супроводжувалися заявами проти Заходу або на підтримку відносин з РФ.

Про це йдеться в опублікованому 7 листопада розслідуванні RISE Moldova та Центру "Досьє", пише "Європейська правда".

Журналісти отримали доступ до операцій з банківського рахунку громадської організації "Ділова Росія" у 2021 та 2022 роках. З’ясувалося, що з жовтня 2021 року по квітень 2022 року з цього рахунку на молдовський рахунок організації Додона переказали понад 20 млн російських рублів - це близько $300 тисяч.

Причому майже кожний транш супроводжується антизахідними чи проросійськими заявами експрезидента Молдови та його соратників.

Гроші на російський рахунок "Ділової Росії" іноді надходили від сина колишнього генпрокурора Росії Ігоря Чайки. США включили Чайку до списку санкцій за те, що в операціях Кремля "компанії Чайки використали як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови, що співпрацюють з ним", а "деякі з цих незаконних засобів кампанії були призначені для хабарів та шахрайства на виборах".

Чайка на сайті "Ділової Росії" зазначений як бізнес-посол "Ділової Росії" у Молдові та Придністров'ї.

Як відомо, Додон залишається під домашнім арештом через звинувачення у держзраді й корупції. Між тим, його партія соціалістів проводить антиурядові мітинги у Молдові.

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Зазначимо, паралельно протести проводить популістська політсила "Шор", ймовірно, за фінансової підтримки Кремля.

Одночасні протести від "соціалістів" і "Шор" також можуть бути прихованою конкуренцією цих політсил за роль фаворита Росії.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.